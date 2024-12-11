Слюсарь: Таганрог подвергся ракетной атаке, пострадало промышленное предприятие

В ночь на 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке со стороны Украины. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Несколькими часами ранее мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что город подвергся ещё и атаке БПЛА. По данным очевидцев, на улицах звучал сигнал тревоги, а в воздухе были слышны многочисленные взрывы.