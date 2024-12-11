Промышленный объект загорелся в Брянске после атаки БПЛА
В Брянске сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на промышленном объекте, возникшее в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, благодаря оперативным и профессиональным действиям подразделений МЧС пожар был успешно локализован и ликвидирован. В данный момент угрозы для населения нет.
«Спасибо нашим доблестным огнеборцам!» — отметил Богомаз в своём сообщении.
Ранее этой ночью Богомаз сообщил об уничтожении силами ПВО десяти БПЛА противника в Брянской области. К счастью, никто не пострадал.
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