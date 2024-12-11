Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 23:40

Богомаз: В небе над Брянской областью сбили десять БПЛА самолётного типа

В ночь на 11 декабря в небе над Брянской областью были сбиты десять беспилотных летательных аппаратов противника. Об уничтожении дронов ВСУ в личном Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона, поблагодарив зенитчиков за работу.

SHOT: Серия взрывов прогремела над Брянском, сработали системы ПВО
SHOT: Серия взрывов прогремела над Брянском, сработали системы ПВО

Ранее украинские БПЛА попытались атаковать военный аэродром под Саратовом. По информации губернатора региона Романа Бусаргина, в результате атаки никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Анатолий Цейко
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar