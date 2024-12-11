Богомаз: В небе над Брянской областью сбили десять БПЛА самолётного типа
В ночь на 11 декабря в небе над Брянской областью были сбиты десять беспилотных летательных аппаратов противника. Об уничтожении дронов ВСУ в личном Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона, поблагодарив зенитчиков за работу.
Ранее украинские БПЛА попытались атаковать военный аэродром под Саратовом. По информации губернатора региона Романа Бусаргина, в результате атаки никто не пострадал.
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