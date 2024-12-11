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Регион
10 декабря, 22:39

SHOT: Серия взрывов прогремела над Брянском, сработали системы ПВО

Жители Брянска сообщили о громких взрывах, что прогремели над городом в ночь на 11 декабря. По данным SHOT, сработали системы противовоздушной обороны.

По словам местных, над Фокинским районом прозвучало от шести до десяти взрывов. Предварительно, зенитные средства отработали по украинским беспилотникам, что пытались ударить по территории областного центра. Власти региона произошедшее пока не комментируют.

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Напомним, что ранним утром 10 декабря боевики ВСУ пытались атаковать военный аэродром в Саратовской области. К счастью, расчёты систем ПВО вовремя засекли и ликвидировали вражеские БПЛА.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Илья Пушкарев
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