SHOT: Серия взрывов прогремела над Брянском, сработали системы ПВО

Жители Брянска сообщили о громких взрывах, что прогремели над городом в ночь на 11 декабря. По данным SHOT, сработали системы противовоздушной обороны.

По словам местных, над Фокинским районом прозвучало от шести до десяти взрывов. Предварительно, зенитные средства отработали по украинским беспилотникам, что пытались ударить по территории областного центра. Власти региона произошедшее пока не комментируют.