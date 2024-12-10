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Регион
10 декабря, 07:32

Украинские БПЛА попытались атаковать военный аэродром под Саратовом

Бусаргин: ВСУ попытались атаковать военный аэродром в Саратовской области

Украинские беспилотники попытались атаковать военный аэродром в Саратовской области. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, раненых и пострадавших нет.

«Сегодня пресечена атака на военный аэродром, в результате которой ликвидированы БПЛА. На месте работают все необходимые экстренные службы», — написал он в телеграм-канале.

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Ранее в Горловке в ДНР в результате налёта БПЛА пострадало четыре мирных жителя. Дрон атаковал автобус в жилом массиве «Комсомолец». Внутри транспорта находились пассажиры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Оксана Попова
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