Украинские БПЛА попытались атаковать военный аэродром под Саратовом

Украинские беспилотники попытались атаковать военный аэродром в Саратовской области. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, раненых и пострадавших нет.

«Сегодня пресечена атака на военный аэродром, в результате которой ликвидированы БПЛА. На месте работают все необходимые экстренные службы», — написал он в телеграм-канале.