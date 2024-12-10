Украинские БПЛА попытались атаковать военный аэродром под Саратовом
Бусаргин: ВСУ попытались атаковать военный аэродром в Саратовской области
Украинские беспилотники попытались атаковать военный аэродром в Саратовской области. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, раненых и пострадавших нет.
«Сегодня пресечена атака на военный аэродром, в результате которой ликвидированы БПЛА. На месте работают все необходимые экстренные службы», — написал он в телеграм-канале.
Ранее в Горловке в ДНР в результате налёта БПЛА пострадало четыре мирных жителя. Дрон атаковал автобус в жилом массиве «Комсомолец». Внутри транспорта находились пассажиры.
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