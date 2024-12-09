Авиация России ударила по аэродрому со стоянкой для самолётов ВСУ и цехом сборки БПЛА
Подполье: Российские войска подорвали склад дронов ВСУ на аэродроме в Ровно
Российские войска нанесли ряд ударов по аэродрому, где ранее находился сервисный центр по обслуживанию самолётов Ан-12, и военной части в украинском городе Ровно. Подорван склад с готовыми беспилотниками западного производства, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Сопротивление сообщает, что удар пришёлся по месту, где ранее находился сервисный центр по обслуживанию самолётов Ан-12. По сведениям нашей агентуры, на данный момент там происходит сборка и наладка БПЛА западного образца», — отметил Лебедев в Телеграм-канале.
По сведениям подпольщика взрыв сопровождался детонацией и огромным пламенем с искрами. На данный момент говорится о пяти погибших и десятке раненых, которые были эвакуированы. Ликвидировано оборудование и склад с готовыми к применению БПЛА. Лебедев напомнил, что там же находится военная часть, территория огорожена, проезд гражданским закрыт.
Недавно российские войска с использованием системы «Солнцепёк» атаковали лагерь украинских солдат в посёлке Разлив, который находится примерно в 20 километрах западнее города Курахово. В результате смертоносного удара ликвидировано до 45 бойцов киевского режима.
Shutterstock / FOTODOM / MoreThanPicture