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7 декабря, 09:36

«Солнцепёк» испепелил тайное логово ВСУ с десятками военных в районе Курахово

ВС РФ нанесли удар «Солнцепёком» по формированиям ВСУ в посёлке Разлив

«Солнцепёк». Фото © war-book.ru

«Солнцепёк». Фото © war-book.ru

Российские ВС с использованием системы «Солнцепёк» атаковали лагерь украинских солдат в посёлке Разлив, который находится примерно в 20 километрах к западнее города Курахово. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своём телеграм-канале.

Удар «Солнцепёка». Видео © Telegram / Минобороны России

«Российские военнослужащие с помощью ТОС-1А (Тяжёлая огнемётная система, «Солнцепёк») поразили пункт временной дислокации ВСУ», — доложило ведомства, уточнив, что в результате смертоносного удара уничтожено до 45 украинских военных.

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Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ВСУ начали применять новую украинскую ракету «Пекло», которая летает со скоростью 700 км/ч и способна поражать цели на расстоянии 700 километров. По его словам, ничего подобного в мире пока нет.

Владимир Озеров
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