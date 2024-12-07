«Солнцепёк» испепелил тайное логово ВСУ с десятками военных в районе Курахово
ВС РФ нанесли удар «Солнцепёком» по формированиям ВСУ в посёлке Разлив
«Солнцепёк». Фото © war-book.ru
Российские ВС с использованием системы «Солнцепёк» атаковали лагерь украинских солдат в посёлке Разлив, который находится примерно в 20 километрах к западнее города Курахово. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своём телеграм-канале.
Удар «Солнцепёка». Видео © Telegram / Минобороны России
«Российские военнослужащие с помощью ТОС-1А (Тяжёлая огнемётная система, «Солнцепёк») поразили пункт временной дислокации ВСУ», — доложило ведомства, уточнив, что в результате смертоносного удара уничтожено до 45 украинских военных.
Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ВСУ начали применять новую украинскую ракету «Пекло», которая летает со скоростью 700 км/ч и способна поражать цели на расстоянии 700 километров. По его словам, ничего подобного в мире пока нет.