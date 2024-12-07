«Солнцепёк» испепелил тайное логово ВСУ с десятками военных в районе Курахово

Российские ВС с использованием системы «Солнцепёк» атаковали лагерь украинских солдат в посёлке Разлив, который находится примерно в 20 километрах к западнее города Курахово. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своём телеграм-канале.

Удар «Солнцепёка». Видео © Telegram / Минобороны России

«Российские военнослужащие с помощью ТОС-1А (Тяжёлая огнемётная система, «Солнцепёк») поразили пункт временной дислокации ВСУ», — доложило ведомства, уточнив, что в результате смертоносного удара уничтожено до 45 украинских военных.