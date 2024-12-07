Бойцы ВСУ по приказу командиров попытались убить сослуживцев при сдаче в плен

Украинские военнослужащие прицельными ударами беспилотников попытались убить своих сослуживцев, которые хотели сдаться в плен российским войскам. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Максим Красюха, видео публикует Минобороны РФ.

Боец ВСУ рассказал, как ВСУ бьют по свои же. Видео © Минобороны РФ

Красюха попал на фронт по повестке. По его словам, никакой боевой подготовки новобранцев командование ВСУ не проводит, мужчину практически сразу отправили на позиции. Боец признался, что дела украинской армии очень плохи. На его глазах сослуживцы гибли десятками. В один из дней Красюхе дали задание оттащить в тыл тела погибших. Мужчина пробрался в лесопосадку, но туда уже зашли российские бойцы. Украинец сразу поднял руки и сказал, что у него нет оружия. Его товарищи тоже предпочли сдаться. Однако когда бойцов повели в плен, их нагнали дроны ВСУ.

«Когда пацанов наших вели в плен, то наши по ним ударили из FPV-дронов. То есть наши не хотели, чтобы они живыми сдались», — пояснил Красюха. Ему повезло, он остался живым.