Власти Украины заявляют о применении в боевых условиях новой ракеты-дрона «Пекло», разработанной отечественными производителями, которая способна поражать цели на расстоянии свыше 700 км. Первая партия этих ракет, если верить Владимиру Зеленскому, уже передана вооруженным силам страны.

«Украинское оружие уже подтвердило свою эффективность в бою. Сегодня мы передали первую партию нашим силам обороны», — сообщил лидер киевского режима в своем телеграм-канале.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин добавил, что ракета поступила в серийное производство. Он отметил, что первая партия, отправленная в ВС Украины, включает несколько десятков единиц.

«Она развивает скорость до 700 км/ч и может действовать на дистанции до 700 км. <…> Ведется работа над новыми типами боевой части», — написал Сметанин в своем телеграм-канале.