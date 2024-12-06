Зеленский утверждает, что ВСУ применили новую украинскую ракету-дрон «Пекло»
Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
Власти Украины заявляют о применении в боевых условиях новой ракеты-дрона «Пекло», разработанной отечественными производителями, которая способна поражать цели на расстоянии свыше 700 км. Первая партия этих ракет, если верить Владимиру Зеленскому, уже передана вооруженным силам страны.
«Украинское оружие уже подтвердило свою эффективность в бою. Сегодня мы передали первую партию нашим силам обороны», — сообщил лидер киевского режима в своем телеграм-канале.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин добавил, что ракета поступила в серийное производство. Он отметил, что первая партия, отправленная в ВС Украины, включает несколько десятков единиц.
«Она развивает скорость до 700 км/ч и может действовать на дистанции до 700 км. <…> Ведется работа над новыми типами боевой части», — написал Сметанин в своем телеграм-канале.
Другие характеристики ракеты не были раскрыты, однако он подчеркнул, что это «новый тип оружия, первый в своем классе».
Напомним, что в августе Владимир Зеленский уже упоминал о таких дронах-ракетах, представив их как новейшую разработку украинского военно-промышленного комплекса, которая была впервые использована для атак на российские цели. При этом он не уточнил, где именно произошла такая атака. Позже в украинских СМИ появилась информация о том, что БПЛА был применен для удара по Крыму. А в сентябре появились сообщения о том, что трёхметровый дрон ВСУ «Паляниця» был впервые уничтожен под Курском.