Новейшие российские беспилотники «Князь Вандал Новгородский» на оптоволоконном подключении массово поражают украинскую военную технику в курском приграничье. Кадры с чередой результативных ударов по вражеским машинам, включая американские БМП Bradley, опубликовал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Оптоволоконные дроны «Князь Вандал Новгородский» умножают на ноль технику ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / «Операция Z: Военкоры Русской весны»

В опубликованном российскими военкорами ролике видно, как FPV-дроны поразили четыре единицы техники противника в Курской области. Авторы материала уточняют, что кадры сняты в зоне ответственности войсковой группировки «Север» ВС РФ.