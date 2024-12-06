Новые дроны ВС РФ на оптоволокне массово поражают технику ВСУ в Курской области
Новейшие российские беспилотники «Князь Вандал Новгородский» на оптоволоконном подключении массово поражают украинскую военную технику в курском приграничье. Кадры с чередой результативных ударов по вражеским машинам, включая американские БМП Bradley, опубликовал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Оптоволоконные дроны «Князь Вандал Новгородский» умножают на ноль технику ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / «Операция Z: Военкоры Русской весны»
В опубликованном российскими военкорами ролике видно, как FPV-дроны поразили четыре единицы техники противника в Курской области. Авторы материала уточняют, что кадры сняты в зоне ответственности войсковой группировки «Север» ВС РФ.
Ранее в МО РФ показали видео с уничтожением украинского БТР на Времеевском направлении. Российский оператор БПЛА с безукоризненной меткостью уронил сброс с «птички» в открытый люк вражеской машины, уничтожив её вместе с экипажем.
Telegram / «Операция Z: Военкоры Русской весны»