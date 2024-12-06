Черноморский флот не дал морским дронам ВСУ атаковать инфраструктуру Крыма

«Экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову», — сообщили в МО.

Всего в течение минувшей ночи было сбито 33 беспилотника. Четырнадцать БПЛА ликвидировали над территорией Воронежской области, одиннадцать сбиты над территорией Курской области, семь БПЛА – над территорией Белгородской области и один – над территорией Республики Крым.