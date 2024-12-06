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6 декабря, 04:16

Черноморский флот не дал морским дронам ВСУ атаковать инфраструктуру Крыма

Минобороны: ЧФ уничтожил два идущих к Крыму безэкипажных катера ВСУ

Минувшей ночь ВСУ попытались атаковать портовую инфраструктуру Крыма при помощи безэкипажных катеров. По информации Министерства обороны РФ, силы ПВО уничтожили два морских дрона.

«Экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову», — сообщили в МО.

Несколько дронов сбиты в пригороде Воронежа
Несколько дронов сбиты в пригороде Воронежа

Всего в течение минувшей ночи было сбито 33 беспилотника. Четырнадцать БПЛА ликвидировали над территорией Воронежской области, одиннадцать сбиты над территорией Курской области, семь БПЛА – над территорией Белгородской области и один – над территорией Республики Крым.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev

Оксана Попова
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