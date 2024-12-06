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Регион
6 декабря, 04:08

Силы ПВО сбили 33 беспилотника над российскими регионами

Минобороны: За ночь средства ПВО сбили 33 беспилотника над регионами РФ

В течение ночи российскими силами ПВО была отражена атака украинских беспилотников на регионы России. По информации оборонного ведомства, было уничтожено 33 вражеских объекта.

Так, четырнадцать БПЛА ликвидировали над территорией Воронежской области, одиннадцать сбиты над территорией Курской области, семь БПЛА – над территорией Белгородской области и один – над территорией Республики Крым.

Российская ПВО сбила два украинских беспилотника у Крыма
Российская ПВО сбила два украинских беспилотника у Крыма

Об уничтожении беспилотников в Воронежской области стало известно ранее. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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