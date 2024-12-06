Силы ПВО сбили 33 беспилотника над российскими регионами

В течение ночи российскими силами ПВО была отражена атака украинских беспилотников на регионы России. По информации оборонного ведомства, было уничтожено 33 вражеских объекта.

Так, четырнадцать БПЛА ликвидировали над территорией Воронежской области, одиннадцать сбиты над территорией Курской области, семь БПЛА – над территорией Белгородской области и один – над территорией Республики Крым.