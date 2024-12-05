Российская ПВО сбила два украинских беспилотника у Крыма

Над акваторией Чёрного моря, недалеко от Крымского полуострова, силами противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожено два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Чёрного моря вблизи Крымского полуострова», — говорится в сообщении ведомства.