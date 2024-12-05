«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 декабря, 20:57

Российская ПВО сбила два украинских беспилотника у Крыма

ПВО России уничтожила два украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря

Над акваторией Чёрного моря, недалеко от Крымского полуострова, силами противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожено два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Чёрного моря вблизи Крымского полуострова», — говорится в сообщении ведомства.

Три населённых пункта Белгородской области пострадали от атак беспилотников ВСУ
Три населённых пункта Белгородской области пострадали от атак беспилотников ВСУ

Ранее атаке со стороны ВСУ был подвергнут полигон Капустин Яр, с которого производился запуск БГРСД «Орешник». Силами ПВО украинский дрон был сбит в нескольких метрах от въезда на территорию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar