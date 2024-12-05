Российская ПВО сбила два украинских беспилотника у Крыма
ПВО России уничтожила два украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря
Над акваторией Чёрного моря, недалеко от Крымского полуострова, силами противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожено два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Чёрного моря вблизи Крымского полуострова», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее атаке со стороны ВСУ был подвергнут полигон Капустин Яр, с которого производился запуск БГРСД «Орешник». Силами ПВО украинский дрон был сбит в нескольких метрах от въезда на территорию.
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