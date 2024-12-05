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5 декабря, 01:08

Три населённых пункта Белгородской области пострадали от атак беспилотников ВСУ

Гладков: Украинские БПЛА атаковали три населённых пункта в Белгородской области

В Белгородской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили нападение посредством дронов. Об этом сообщает в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сразу три населённых пункта атакованы беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет», — пишет Гладков.

Шебекино оказалось в центре инцидента, когда с дрона были сброшены несколько взрывных устройств. В результате взрывов на парковке у многоквартирного дома сгорели три легковых автомобиля и одна ГАЗель. Также в здании выбиты окна в нескольких квартирах.

В посёлке Политотдельский атакующий беспилотник привёл к возгоранию автомобиля. Оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Также из-за второго удара повреждены два автомобиля.

В селе Грузское Борисовского района произошло возгорание легкового автомобиля вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА. Пожар был быстро потушен. По словам губернатора уточнение данных о последствиях атак продолжается.

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4 декабря средства российской ПВО сбили 24 украинских дрона над 6 регионами страны. Шесть из них уничтожены на Ростовской областью, пять — над Брянской, четыре — над Белгородской, три — над Рязанской, один — над Астраханской, пять — над Краснодарским краем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Тимур Хингеев
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