Три населённых пункта Белгородской области пострадали от атак беспилотников ВСУ

В Белгородской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили нападение посредством дронов. Об этом сообщает в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сразу три населённых пункта атакованы беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет», — пишет Гладков.

Шебекино оказалось в центре инцидента, когда с дрона были сброшены несколько взрывных устройств. В результате взрывов на парковке у многоквартирного дома сгорели три легковых автомобиля и одна ГАЗель. Также в здании выбиты окна в нескольких квартирах.

В посёлке Политотдельский атакующий беспилотник привёл к возгоранию автомобиля. Оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Также из-за второго удара повреждены два автомобиля.

В селе Грузское Борисовского района произошло возгорание легкового автомобиля вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА. Пожар был быстро потушен. По словам губернатора уточнение данных о последствиях атак продолжается.