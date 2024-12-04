Более двух десятков дронов сбито за ночь над территорией России
Минобороны: Силы ПВО сбили 24 БПЛА над российскими регионами
Минувшей ночью средства российской противовоздушной обороны сбили 24 украинских беспилотника над регионами страны. Такие сведения представило Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата. Шесть БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, пять — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской области, три — над территорией Рязанской области, один — над территорией Астраханской области и пять — над территорией Краснодарского края», — рассказали в МО РФ.
Ранее об уничтожении беспилотников сообщал врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, пострадавших и разрушений нет.
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