Более двух десятков дронов сбито за ночь над территорией России

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата. Шесть БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, пять — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской области, три — над территорией Рязанской области, один — над территорией Астраханской области и пять — над территорией Краснодарского края», — рассказали в МО РФ.