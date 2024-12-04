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4 декабря, 04:11

Более двух десятков дронов сбито за ночь над территорией России

Минобороны: Силы ПВО сбили 24 БПЛА над российскими регионами

Минувшей ночью средства российской противовоздушной обороны сбили 24 украинских беспилотника над регионами страны. Такие сведения представило Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата. Шесть БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, пять — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской области, три — над территорией Рязанской области, один — над территорией Астраханской области и пять — над территорией Краснодарского края», — рассказали в МО РФ.

Угроза атаки БПЛА объявлена в Тульской области
Угроза атаки БПЛА объявлена в Тульской области

Ранее об уничтожении беспилотников сообщал врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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