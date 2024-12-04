Средства ПВО и РЭБ уничтожили 12 украинских БПЛА в районе Таганрога

Средства противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников в Ростовской области. По информации врио главы региона Юрия Слюсаря, на данный момент сбито 12 вражеских объектов.

«С раннего утра силы ПВО отражают вражескую атаку. В районе Таганрога уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле нет», — написал чиновник в телеграм-канале.