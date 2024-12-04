Средства ПВО и РЭБ уничтожили 12 украинских БПЛА в районе Таганрога
Слюсарь: ПВО отражает атаку ВСУ в Ростовской области, сбито 12 беспилотников
Средства противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников в Ростовской области. По информации врио главы региона Юрия Слюсаря, на данный момент сбито 12 вражеских объектов.
«С раннего утра силы ПВО отражают вражескую атаку. В районе Таганрога уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле нет», — написал чиновник в телеграм-канале.
Ранее угрозу атаки БПЛА объявили в Новороссийске Краснодарского края. Жители сообщали о взрывах и работе ПВО.
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