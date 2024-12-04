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3 декабря, 22:48

Власти сообщили о работе ПВО в Новороссийске

Жители Новороссийска сообщили о взрывах, в городе объявлена угроза атаки БПЛА

Жители Новороссийска Краснодарского края сообщили телеграм-каналу SHOT о взрывах. В городе объявлена угроза атаки БПЛА.

Местные жители рассказали SHOT, что около 20 минут назад в небе над городом было слышно от двух до пяти взрывов над акваторией Чёрного моря.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Угроза атаки БПЛА», — написал глава города Андрей Кравченко и добавил, что в Новороссийске работает ПВО.

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Ранее системы ПВО сбили украинский беспилотник в Каменском районе Ростовской области. Обломки упали на территорию детского сада в Старой Станице.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Оксана Попова
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