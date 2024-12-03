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3 декабря, 07:30

Обломки украинского дрона упали на территории детского сада в Ростовской области

Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Каменском районе Ростовской области, обломки упали на территорию детского сада в Старой Станице. Об этом сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Утром около 10:00 в Каменском районе силы и средства ПВО отработали по БПЛА, который летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте. Обломки упали на территорию детского сада в Старой Станице»,написал он в телеграм-канале.

По его данным, никто из детей, родителей и сотрудников детсада не пострадал. Разрушений тоже нет.

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А ранее беспилотники атаковали Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, в результате пострадала женщина. Момент падения украинского дрона на жилые дома попал на видео. Помимо этого, в одном из дворов был повреждён автомобиль.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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