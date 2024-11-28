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28 ноября, 07:01

Момент падения украинского дрона на жилой дом в Славянске-на-Кубани попал на видео

Kub Mash опубликовал видео падения дрона ВСУ на жилой дом в Славянске-на-Кубани

Упавший дрон на Кубани. Обложка © Kub Mash

Упавший дрон на Кубани. Обложка © Kub Mash

Момент падения украинского беспилотника на жилые дома в Краснодарском крае попал на видео. Кадры инцидента публикует Kub Mash.

Момент падения дрона на дом на Кубани. Видео © Kub Mash

На видеоролике видно, что БПЛА падает на дом в Славянске-на-Кубани с характерным жужжанием моторчика. Очевидцы сообщили, что обломки дрона валялись по всему двору.

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Напомним, что в результате атаки беспилотников по Славянску-на-Кубани в Краснодарском крае пострадала женщина. Помимо этого, в одном из дворов в ходе налёта дронов был повреждён автомобиль. На место происшествия экстренно выехали спецслужбы.

Николай Рюмин
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