Момент падения украинского дрона на жилой дом в Славянске-на-Кубани попал на видео

Момент падения украинского беспилотника на жилые дома в Краснодарском крае попал на видео. Кадры инцидента публикует Kub Mash.

Момент падения дрона на дом на Кубани. Видео © Kub Mash

На видеоролике видно, что БПЛА падает на дом в Славянске-на-Кубани с характерным жужжанием моторчика. Очевидцы сообщили, что обломки дрона валялись по всему двору.