В результате атаки украинских дронов на Кубань пострадала женщина
Кондратьев: В результате удара дронов по Славянску-на-Кубани пострадала женщина
В результате атаки беспилотников по Славянску-на-Кубани в Краснодарском крае пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.
«В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного домовладения, в помещении разбиты окна. К сожалению, пострадала хозяйка дома», — написал он, отметив, что местной жительнице была оказана вся необходимая медпомощь. Она отказалась от госпитализации.
Глава региона добавил, что в одном из дворов в ходе атаки был повреждён автомобиль. На место происшествия экстренно выехали спецслужбы.
Ранее Life.ru писал, что в результате атаки дронов ВСУ Каспийску 16-летняя девушка получила травму ноги после попадания осколка беспилотника. Тот был уничтожен системой ПВО в небе над городом. Это уже второе подобное происшествие в данном городе.
Life.ru