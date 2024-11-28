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28 ноября, 06:41

В результате атаки украинских дронов на Кубань пострадала женщина

Кондратьев: В результате удара дронов по Славянску-на-Кубани пострадала женщина

В результате атаки беспилотников по Славянску-на-Кубани в Краснодарском крае пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

«В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного домовладения, в помещении разбиты окна. К сожалению, пострадала хозяйка дома», — написал он, отметив, что местной жительнице была оказана вся необходимая медпомощь. Она отказалась от госпитализации.

Глава региона добавил, что в одном из дворов в ходе атаки был повреждён автомобиль. На место происшествия экстренно выехали спецслужбы.

Средства ПВО за ночь сбили 25 украинских беспилотников
Средства ПВО за ночь сбили 25 украинских беспилотников

Ранее Life.ru писал, что в результате атаки дронов ВСУ Каспийску 16-летняя девушка получила травму ноги после попадания осколка беспилотника. Тот был уничтожен системой ПВО в небе над городом. Это уже второе подобное происшествие в данном городе.

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Life.ru

Мария Любицкая
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