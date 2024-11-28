В результате атаки украинских дронов на Кубань пострадала женщина

В результате атаки беспилотников по Славянску-на-Кубани в Краснодарском крае пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

«В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного домовладения, в помещении разбиты окна. К сожалению, пострадала хозяйка дома», — написал он, отметив, что местной жительнице была оказана вся необходимая медпомощь. Она отказалась от госпитализации.