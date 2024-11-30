Дрон-камикадзе подорвал автомобиль с мирными жителями под Белгородом, есть раненые

Дрон-камикадзе подорвал движущийся автомобиль в селе Берёзовка Белгородской области, два мирных жителя госпитализированы с различными ранами. Об этом информирует губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Берёзовка Борисовского района FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате атаки ранены два мирных жителя. Пострадавших с баротравмами бригады СМП доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал глава региона в своём Телеграм-канале и добавил, что оперативные службы работают на месте.