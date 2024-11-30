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30 ноября, 10:31

Дрон-камикадзе подорвал автомобиль с мирными жителями под Белгородом, есть раненые

Два мирных жителя ранены при атаке дрона ВСУ на авто в белгородской Берёзовке

Дрон-камикадзе подорвал движущийся автомобиль в селе Берёзовка Белгородской области, два мирных жителя госпитализированы с различными ранами. Об этом информирует губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Берёзовка Борисовского района FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате атаки ранены два мирных жителя. Пострадавших с баротравмами бригады СМП доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал глава региона в своём Телеграм-канале и добавил, что оперативные службы работают на месте.

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Ранее сообщалось, что украинские силы атаковали село Отрадное Белгородского района при помощи беспилотников. В результате нападения никто не пострадал. Один из дронов влетел в частный жилой дом, постройка полностью сгорела.

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Андрей Бражников
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