Силы ПВО сбили 11 дронов над Белгородской областью и акваторией Чёрного моря
Средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников над территорией российских регионов, тем самым не дав киевскому режиму атаковать инфраструктуру РФ. По информации оборонного ведомства, дроны сбили над Белгородской областью и акваторией Чёрного моря.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 11 украинских БПЛА самолётного типа. Над территорией Белгородской области уничтожено восемь БПЛА и три – над акваторией Черного моря», — рассказали в оборонном ведомстве.
Напомним, что прошлой ночью киевский режим вновь попытался атаковать объекты инфраструктуры российских регионов при помощи дронов. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 47 беспилотников над территорией РФ.
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