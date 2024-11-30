Несколько взрывов прогремело в Лазаревском районе Сочи
Несколько взрывов прогремело в Лазаревском районе Сочи. Очевидцы сообщили телеграм-каналу SHOT о ярких вспышках в небе.
Местные жители рассказали SHOT, что было слышно 2–3 громких звука, похожих на взрывы, в районе посёлка Лоо. Также о них сообщают и жители Дагомыса (между ними около 13 км). Сначала был слышен громкий гул, а затем взрыв. Официальной информации о происшествии пока нет.
А прошлой ночью киевский режим вновь попытался атаковать объекты инфраструктуры российских регионов при помощи дронов. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 47 беспилотников над территорией РФ.
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