Несколько взрывов прогремело в Лазаревском районе Сочи

Местные жители рассказали SHOT, что было слышно 2–3 громких звука, похожих на взрывы, в районе посёлка Лоо. Также о них сообщают и жители Дагомыса (между ними около 13 км). Сначала был слышен громкий гул, а затем взрыв. Официальной информации о происшествии пока нет.