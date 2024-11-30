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Регион
30 ноября, 02:15

Несколько взрывов прогремело в Лазаревском районе Сочи

Несколько взрывов прогремело в Лазаревском районе Сочи. Очевидцы сообщили телеграм-каналу SHOT о ярких вспышках в небе.

Местные жители рассказали SHOT, что было слышно 2–3 громких звука, похожих на взрывы, в районе посёлка Лоо. Также о них сообщают и жители Дагомыса (между ними около 13 км). Сначала был слышен громкий гул, а затем взрыв. Официальной информации о происшествии пока нет.

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А прошлой ночью киевский режим вновь попытался атаковать объекты инфраструктуры российских регионов при помощи дронов. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 47 беспилотников над территорией РФ.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Оксана Попова
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