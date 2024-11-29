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29 ноября, 19:13

Мощный взрыв прогремел на заправке в Армении

Один человек пострадал при взрыве на АГЗС в армянском городе Ванадзор

В армянском городе Ванадзор прогремел взрыв на газозаправочной станции. Обложка © Спасательная служба МВД Армении

В армянском городе Ванадзор прогремел взрыв на газозаправочной станции. Обложка © Спасательная служба МВД Армении

Сильнейший взрыв прогремел на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) в армянском городе Ванадзор. Как сообщает спасательная служба МВД Армении, в результате ЧП пострадал один человек.

По информации пресс-службы, после взрыва на заправке начался пожар. На место происшествия выехали специалисты экстренных служб.

«До прибытия спасателей на место происшествия один пострадавший был госпитализирован в медицинский центр. Пожар был локализован в 20:46, потушен в 21:14», — рассказали спасатели.

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Аналогичная трагедия ранее произошла в Дагестане. 27 сентября на АЗС в Новом Хушете прогремели два мощных взрыва. Жертвами трагедии стали 13 человек, в том числе дети. Позже выяснилось, что заправка работала с нарушениями. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, владелец станции арестован. Также приостановили работу соседние к месту ЧП автозаправочные станции, опасаясь проверок.

Оксана Попова
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