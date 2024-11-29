Мощный взрыв прогремел на заправке в Армении

Сильнейший взрыв прогремел на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) в армянском городе Ванадзор. Как сообщает спасательная служба МВД Армении, в результате ЧП пострадал один человек.

По информации пресс-службы, после взрыва на заправке начался пожар. На место происшествия выехали специалисты экстренных служб.