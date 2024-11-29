Мощный взрыв прогремел на заправке в Армении
Один человек пострадал при взрыве на АГЗС в армянском городе Ванадзор
В армянском городе Ванадзор прогремел взрыв на газозаправочной станции. Обложка © Спасательная служба МВД Армении
Сильнейший взрыв прогремел на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) в армянском городе Ванадзор. Как сообщает спасательная служба МВД Армении, в результате ЧП пострадал один человек.
По информации пресс-службы, после взрыва на заправке начался пожар. На место происшествия выехали специалисты экстренных служб.
«До прибытия спасателей на место происшествия один пострадавший был госпитализирован в медицинский центр. Пожар был локализован в 20:46, потушен в 21:14», — рассказали спасатели.
Аналогичная трагедия ранее произошла в Дагестане. 27 сентября на АЗС в Новом Хушете прогремели два мощных взрыва. Жертвами трагедии стали 13 человек, в том числе дети. Позже выяснилось, что заправка работала с нарушениями. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, владелец станции арестован. Также приостановили работу соседние к месту ЧП автозаправочные станции, опасаясь проверок.