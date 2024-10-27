На АЗС Рязанской области обнаружили труп 61-летнего водителя

В Рязанской области на автозаправочной станции был найден мёртвый мужчина в автомобиле. По версии следствия, водитель «ГАЗели» припарковался на АЗС в Шилове вечером в субботу, чтобы отдохнуть. Утром в воскресенье, 27 октября, работники заправки обнаружили, что шофёр скончался. Об этом сообщила сайту MK.Ru следователь по особо важным делам Касимовского МСО СУ СК по Рязанской области Наталья Тюрина.