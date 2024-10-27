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27 октября, 13:41

На АЗС Рязанской области обнаружили труп 61-летнего водителя

В Рязанской области на автозаправочной станции был найден мёртвый мужчина в автомобиле. По версии следствия, водитель «ГАЗели» припарковался на АЗС в Шилове вечером в субботу, чтобы отдохнуть. Утром в воскресенье, 27 октября, работники заправки обнаружили, что шофёр скончался. Об этом сообщила сайту MK.Ru следователь по особо важным делам Касимовского МСО СУ СК по Рязанской области Наталья Тюрина.

«По факту обнаружения трупа мужчины 1963 года рождения организована доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти», отметила следователь.

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Ранее Life.ru сообщал, что тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран нашли на северо-востоке Москвы 26 октября. Правоохранительные органы обнаружили погибшего в строительной бытовке, расположенной вблизи улицы Руставели.

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Life.ru

Александра Мышляева
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