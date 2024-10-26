Труп мужчины нашли в строительной бытовке на северо-востоке Москвы
Тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран нашли на северо-востоке Москвы 26 октября. Правоохранительные органы обнаружили погибшего в строительной бытовке, расположенной вблизи улицы Руставели, сообщает столичный СК.
«По данному факту Останкинским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.
На месте трагедии работают столичные следователи и криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее большая трагедия произошла в Челябинской области. Там нашли труп 40-летней таксистки с ножевыми. Расправа породила народные волнения, в ходе которых к дому подозреваемых пришла разъярённая толпа, требующая правосудия. В убийстве была замешана местная цыганская диаспора. 17-летний убийца был отправлен в СИЗО, а цыгане решили сбежать из города. Сегодня прошли похороны погибшей Елены Сарафановой. Проститься с ней пришло огромное количество людей, даже не знакомых с ней лично.
Life.ru