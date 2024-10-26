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26 октября, 09:58

Труп мужчины нашли в строительной бытовке на северо-востоке Москвы

Тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран нашли на северо-востоке Москвы 26 октября. Правоохранительные органы обнаружили погибшего в строительной бытовке, расположенной вблизи улицы Руставели, сообщает столичный СК.

«По данному факту Останкинским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

На месте трагедии работают столичные следователи и криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тела погибших разлетелись по мосту в ходе страшного массового ДТП в Краснодаре
Тела погибших разлетелись по мосту в ходе страшного массового ДТП в Краснодаре

Ранее большая трагедия произошла в Челябинской области. Там нашли труп 40-летней таксистки с ножевыми. Расправа породила народные волнения, в ходе которых к дому подозреваемых пришла разъярённая толпа, требующая правосудия. В убийстве была замешана местная цыганская диаспора. 17-летний убийца был отправлен в СИЗО, а цыгане решили сбежать из города. Сегодня прошли похороны погибшей Елены Сарафановой. Проститься с ней пришло огромное количество людей, даже не знакомых с ней лично.

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Life.ru

Наталья Афонина
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