Труп мужчины нашли в строительной бытовке на северо-востоке Москвы

Тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран нашли на северо-востоке Москвы 26 октября. Правоохранительные органы обнаружили погибшего в строительной бытовке, расположенной вблизи улицы Руставели, сообщает столичный СК.

«По данному факту Останкинским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.