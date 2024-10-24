Десятки человек в одной «Ниве»: Коркинские цыгане массово бегут в соседний Еманжелинск
SHOT: Число задержанных в челябинском Коркино выросло до 30
Ситуация в Коркино Челябинской области остаётся напряжённой. Обложка © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска
Число задержанных в челябинском Коркино, где местные вышли на народный сход после убийства женщины, выросло до 30. Об этом пишет SHOT.
Десятки цыган бегут из Коркино, все они уместились в одну машину. Видео © Telegram / SHOT
По данным канала, также известно о трёх сгоревших машинах и двух подожжённых домах. Среди задержанных есть не только участники беспорядков, но и цыгане. Некоторых из них задержали при попытке покинуть город. Коркинские цыгане массово побежали в соседний Еманжелинск.
Напомним, в Челябинской области было найдено тело 40-летней жительницы Коркино с ножевыми ранениями. Предполагаемыми преступниками оказались представители цыганской диаспоры, один из которых на данный момент задержан. Установлено, что женщина подвозила своих убийц. После преступления жители Коркино вышли на народный сход и собрались у дома цыган. На место прибыли сотрудники ОМОН.