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24 октября, 19:15
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Десятки человек в одной «Ниве»: Коркинские цыгане массово бегут в соседний Еманжелинск

SHOT: Число задержанных в челябинском Коркино выросло до 30

Ситуация в Коркино Челябинской области остаётся напряжённой. Обложка © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска

Ситуация в Коркино Челябинской области остаётся напряжённой. Обложка © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска

Число задержанных в челябинском Коркино, где местные вышли на народный сход после убийства женщины, выросло до 30. Об этом пишет SHOT.

Десятки цыган бегут из Коркино, все они уместились в одну машину. Видео © Telegram / SHOT

По данным канала, также известно о трёх сгоревших машинах и двух подожжённых домах. Среди задержанных есть не только участники беспорядков, но и цыгане. Некоторых из них задержали при попытке покинуть город. Коркинские цыгане массово побежали в соседний Еманжелинск.

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Напомним, в Челябинской области было найдено тело 40-летней жительницы Коркино с ножевыми ранениями. Предполагаемыми преступниками оказались представители цыганской диаспоры, один из которых на данный момент задержан. Установлено, что женщина подвозила своих убийц. После преступления жители Коркино вышли на народный сход и собрались у дома цыган. На место прибыли сотрудники ОМОН.

Оксана Попова
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