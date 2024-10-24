Десятки человек в одной «Ниве»: Коркинские цыгане массово бегут в соседний Еманжелинск

Число задержанных в челябинском Коркино, где местные вышли на народный сход после убийства женщины, выросло до 30. Об этом пишет SHOT .

По данным канала, также известно о трёх сгоревших машинах и двух подожжённых домах. Среди задержанных есть не только участники беспорядков, но и цыгане. Некоторых из них задержали при попытке покинуть город. Коркинские цыгане массово побежали в соседний Еманжелинск.