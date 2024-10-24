В Коркино под Челябинском жители устроили народный сход из-за убийства женщины цыганами

Жители города Коркино Челябинской области устроили народный сход из-за убийства местной жительницы. Они пришли к дому одного из подозреваемых в преступлении, который является представителем цыганской диаспоры.

Народный сход в Коркино. Видео © SHOT

Первого подозреваемого, 17-летнего подростка, уже задержали. Второй, предположительно, находится в доме. Хозяева забаррикадировались внутри и, предварительно, открыли огонь. Известно о двоих раненых.

На место прибыли сотрудники ОМОН, после чего стрельба прекратилась. Силовики берут ситуацию под контроль.