В Коркино под Челябинском жители устроили народный сход из-за убийства женщины цыганами
В Коркино к дому подозреваемых в убийстве стянули ОМОН из-за народного схода
Жители города Коркино Челябинской области устроили народный сход из-за убийства местной жительницы. Они пришли к дому одного из подозреваемых в преступлении, который является представителем цыганской диаспоры.
Народный сход в Коркино. Видео © SHOT
Первого подозреваемого, 17-летнего подростка, уже задержали. Второй, предположительно, находится в доме. Хозяева забаррикадировались внутри и, предварительно, открыли огонь. Известно о двоих раненых.
На место прибыли сотрудники ОМОН, после чего стрельба прекратилась. Силовики берут ситуацию под контроль.
Напомним, ранее сообщалось, что в Коркино Челябинской области расследуют убийство женщины, её тело обнаружили с ножевыми ранениями. Предварительно, преступление совершили два человека, которых она подвозила.