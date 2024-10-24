Таксистку нашли мёртвой в Челябинской области, в убийстве подозревают цыган

В Коркино Челябинской области расследуют убийство женщины-таксиста, её тело обнаружили с ножевыми ранениями. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

«Следователи и следователи-криминалисты регионального СКР работают на месте обнаружения тела женщины, занимающейся частным извозом», — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 23 октября в автомобиле, который находился около дома на улице Ватутина, нашли тело 40-летней женщины с ранами от ножа. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Назначен ряд судебных экспертиз, следователи устанавливают личности тех, кто мог зарезать таксистку.

Как передаёт источник URA.ru, на последний вызов женщина приехала к местным цыганам. В настоящее время они являются главными подозреваемыми.