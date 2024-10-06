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6 октября, 15:18

В Саратове мужчина зарезал сотрудницу в салоне сотовой связи

В Саратове мужчина напал на 27-летнюю сотрудницу салона сотовой связи и смертельно ранил её ножом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

«Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова следственного управления СК России по Саратовской области в отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 6 октября подозреваемый несколько раз ударил ножом сотрудницу салона сотовой связи. Она скончалась на месте от полученных ран. Полицейские оперативно задержали злоумышленника. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 40-летняя преподавательница Лангепасского политехнического колледжа в ХМАО отбилась от бывшего студента, который пытался зарезать её прямо в здании. Отчисленный два года назад молодой человек беспрепятственно прошёл с ножом внутрь. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Суд арестовал обвиняемого до 1 декабря.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Lysenko

Дарья Нарыкова
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