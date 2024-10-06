В Саратове мужчина зарезал сотрудницу в салоне сотовой связи

В Саратове мужчина напал на 27-летнюю сотрудницу салона сотовой связи и смертельно ранил её ножом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

«Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова следственного управления СК России по Саратовской области в отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.