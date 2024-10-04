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4 октября, 00:41

Суд арестовал бывшего студента, с ножом напавшего на преподавательницу в ХМАО

Лангепасский городской суд в ХМАО постановил взять под арест до 1 декабря бывшего студента колледжа, который совершил нападение на преподавателя с ножом. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Югры.

Согласно информации, 19-летний молодой человек напал на преподавательницу во вторник и был оперативно задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 30 часть 3 и статье 105 часть 1 УК РФ — «Покушение на убийство».

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Напомним, 40-летняя преподавательница Лангепасского политехнического колледжа отбилась от бывшего студента, который пытался зарезать её прямо в здании. Отчисленный два года назад студент беспрепятственно прошёл с ножом внутрь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / rafa jodar

Артём Гапоненко
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