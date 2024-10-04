Суд арестовал бывшего студента, с ножом напавшего на преподавательницу в ХМАО

Лангепасский городской суд в ХМАО постановил взять под арест до 1 декабря бывшего студента колледжа, который совершил нападение на преподавателя с ножом. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Югры.

Согласно информации, 19-летний молодой человек напал на преподавательницу во вторник и был оперативно задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 30 часть 3 и статье 105 часть 1 УК РФ — «Покушение на убийство».