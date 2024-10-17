Просьба сделать потише вывела омича так сильно, что он жестоко избил и зарезал свою бабулю
В Омской области местный житель убил собственную бабушку за замечание
В Омской области местный житель убил собственную бабушку за просьбу сделать музыку тише. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. Расправа произошла в деревне Холдеевка, труп женщины обнаружил родственник.
«Установлено, что к преступлению причастен 18-летний внук потерпевшей. По версии следствия, ночью 16 октября подозреваемый в ответ на замечание бабушки сделать потише музыку сначала жестоко избил женщину, а потом нанёс ей несколько ударов ножом», — говорится в сообщении.
Внука задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее Life.ru писал, что в одном из ночных клубов города Красноуральска Свердловской области на фоне общего веселья неожиданно произошла поножовщина. Там в результате конфликта один нетрезвый посетитель пырнул другого в шею.
Life.ru