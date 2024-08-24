Обидчивый уралец вонзил нож в шею мужчине из-за просьбы покинуть ночной клуб
URA.ru: В ночном клубе в Красноуральске пермяк пырнул мужчину ножом в шею
В одном из ночных клубов города Красноуральска Свердловской области произошла поножовщина. Там в результате пьяной ссоры один из посетителей пырнул другого в шею.
URA.ru со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает, что нападавшим оказался 27-летний уроженец Перми. Его попросили покинуть ночной клуб из-за конфликта с другими отдыхающими. Однако мужчина, вооружившись ножом, вернулся в заведение, чтобы поквитаться с обидчиком.
«Между обвиняемым и товарищами потерпевшего в ночном клубе на улице Советская произошёл конфликт, вследствие чего обвиняемого попросили покинуть заведение. Намереваясь разобраться с обидчиками, обвиняемый, действуя умышленно, взял дома нож, после чего вернулся в ночной клуб и нанёс один удар ножом в область шеи потерпевшего», — уточнили в надзорном ведомстве.
Уголовное дело передано в суд. Потерпевший после удара ножом в шею остался в живых, сейчас он находится на лечении в больнице.
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