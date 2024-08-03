Россиянин зверски убил парня бывшей 16 ударами ножом и бросил в луже крови на тротуаре

В Ульяновске мужчина жестоко расправился с новым возлюбленным бывшей. Он нанёс ему 16 ножевых и оставил тело прямо на тротуаре. Об этом сообщает "Мash на Мойке".

Погибший сожитель женщины. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Убийцей оказался 33-летний местный житель. Выяснилось, что он не смог спокойно пережить разрыв с девушкой, а новость о том, что она нашла другого, "убила" его окончательно. Это и стало мотивом для мести.

Очевидцы рассказали, что погибший встречал свою подругу с работы. На тот момент убийца был сильно пьян из-за трагедии в семье — у него умерла мать. После того как он увидел свою бывшую на улице с другим, у него снесло крышу и он налетел на соперника с ножом, нанеся 16 колотых ударов. От полученных травм тот скончался на месте.