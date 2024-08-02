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2 августа, 08:50

Две туристки убили мужчину на набережной в Сочи и сбросили тело на пляж

Отдыхающие обнаружили труп мужчины на одном из сочинских пляжей. По подозрению в его убийстве задержаны двое туристок — 20-летняя Кристина Артёмова из Подмосковья и 30-летняя Кристина Сентюрова из Смоленской области. По словам очевидцев, вчера девушки сначала громко ругались с жертвой, а потом сбросили его с подпорной стены на пляж в Вардане. На теле мужчины были множественные ножевые ранения.

Подозреваемых в убийстве мужчины в Сочи засекли камеры видеонаблюдения. Фото © Life.ru

Подозреваемых в убийстве мужчины в Сочи засекли камеры видеонаблюдения. Фото © Life.ru

Шокированные отдыхающие подбежали к убитому и вызвали экстренные службы. Туристок задержали по горячим следам. Мотивы нападавших выясняются.

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А на днях Life.ru рассказывал о чудике с ножом, поднявшим на уши прохожих на набережной Яузы. Мужчина утверждал, что его хотят убить.

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Life.ru

Алексей Берковиц
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