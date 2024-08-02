Две туристки убили мужчину на набережной в Сочи и сбросили тело на пляж

Отдыхающие обнаружили труп мужчины на одном из сочинских пляжей. По подозрению в его убийстве задержаны двое туристок — 20-летняя Кристина Артёмова из Подмосковья и 30-летняя Кристина Сентюрова из Смоленской области. По словам очевидцев, вчера девушки сначала громко ругались с жертвой, а потом сбросили его с подпорной стены на пляж в Вардане. На теле мужчины были множественные ножевые ранения.