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25 июля, 16:05

Чудик с ножом, поднявший на уши прохожих на набережной Яузы, говорит, что его хотели убить

SHOT: Мужчина с ножом, устроивший заплыв в Яузе, заявил, что его хотели убить

Неизвестный мужчина с ножом, которого не могут вытащить из реки Яуза в центре Москвы, утверждает, что его пытались убить. Об этом сообщает SHOT.

Мужчина с ножом, устроивший заплыв в Яузе, заявил, что его хотели убить. Видео © Telegram / SHOT

Сейчас неадекват забрался на парапет и разговаривает с прохожими, которые наблюдают за происходящим. По данным телеграм-канала, мужчина может быть под действием запрещённых веществ. Он по-прежнему отказывается от помощи спасателей.

Как сообщал ранее Life.ru, инцидент произошёл в районе Николоямской набережной в центре столицы. Сотрудники полиции уже едут на место происшествия для выяснения всех обстоятельств.

Голый мужчина устроил заплыв по Москве-реке недалеко от Крымского моста
Голый мужчина устроил заплыв по Москве-реке недалеко от Крымского моста
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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