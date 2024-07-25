Чудик с ножом, поднявший на уши прохожих на набережной Яузы, говорит, что его хотели убить

Неизвестный мужчина с ножом, которого не могут вытащить из реки Яуза в центре Москвы, утверждает, что его пытались убить. Об этом сообщает SHOT.

Мужчина с ножом, устроивший заплыв в Яузе, заявил, что его хотели убить. Видео © Telegram / SHOT

Сейчас неадекват забрался на парапет и разговаривает с прохожими, которые наблюдают за происходящим. По данным телеграм-канала, мужчина может быть под действием запрещённых веществ. Он по-прежнему отказывается от помощи спасателей.