Чудик с ножом, поднявший на уши прохожих на набережной Яузы, говорит, что его хотели убить
SHOT: Мужчина с ножом, устроивший заплыв в Яузе, заявил, что его хотели убить
Неизвестный мужчина с ножом, которого не могут вытащить из реки Яуза в центре Москвы, утверждает, что его пытались убить. Об этом сообщает SHOT.
Мужчина с ножом, устроивший заплыв в Яузе, заявил, что его хотели убить. Видео © Telegram / SHOT
Сейчас неадекват забрался на парапет и разговаривает с прохожими, которые наблюдают за происходящим. По данным телеграм-канала, мужчина может быть под действием запрещённых веществ. Он по-прежнему отказывается от помощи спасателей.
Как сообщал ранее Life.ru, инцидент произошёл в районе Николоямской набережной в центре столицы. Сотрудники полиции уже едут на место происшествия для выяснения всех обстоятельств.
Кадр из видео Telegram / SHOT