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25 июля, 15:38

В центре Москвы из реки пытаются достать неадеквата с ножом

SHOT: Спасатели пытаются вытащить мужчину с ножом из Яузы в центре Москвы

Спасатели пытаются вытащить мужчину с ножом из реки Яуза в центре Москвы. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, неадеквату уже кинули спасательный круг, но он оттолкнул его и продолжает находиться в воде в районе Николоямской набережной. Сотрудники полиции уже едут на место происшествия для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что голый мужчина устроил заплыв по Москве-реке в районе Крымского моста. Он был в неадекватном состоянии и всячески сопротивляется своему спасению.

Голый ихтиандр протаранил "ягуар" и бросился в Москву-реку
Голый ихтиандр протаранил "ягуар" и бросился в Москву-реку
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio

Наталья Демьянова
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