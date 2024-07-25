В центре Москвы из реки пытаются достать неадеквата с ножом

Спасатели пытаются вытащить мужчину с ножом из реки Яуза в центре Москвы. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, неадеквату уже кинули спасательный круг, но он оттолкнул его и продолжает находиться в воде в районе Николоямской набережной. Сотрудники полиции уже едут на место происшествия для выяснения всех обстоятельств.