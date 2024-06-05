Голый ихтиандр протаранил "ягуар" и бросился в Москву-реку
Голый мужчина нырнул в Москву-реку в центре столицы
Неадекватный голый мужчина бросился на капот автомобиля "Ягуар" в центре столицы, а затем спрыгнул в Москву-реку. Видео с приключениями нудиста публикует Mash.
Голый мужчина нырнул в Москву-реку в центре столицы. Видео © Mash
Со слов очевидцев, мужчина перебегал дорогу, врезался в иномарку, встал, прыгнул в воду, вылез голым и побежал к Павелецкому вокзалу. Сейчас неадеквата ищут оперативные службы.
А 28 апреля похожий случай произошёл в Петербурге: там обнажённая девушка прыгнула в воду с 19-метрового Яхтенного моста. Так она хотела убежать от полицейских, пытавшихся её задержать. Нарушительница не получила травм и смогла самостоятельно выбраться на берег, где её забрали правоохранители. В итоге наказания она избежала.
АГН "Москва" / Сергей Киселёв