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28 апреля, 17:13

В Петербурге голая девушка прыгнула c 19-метрового моста, убегая от полиции

В Петербурге голая девушка прыгнула в воду с 19-метрового Яхтенного моста. Так она хотела убежать от задержавших её полицейских, сообщает "Mash на Мойке", публикуя кадры из Северной столицы.

Голая девушка, убегая от полиции, прыгнула c 19-метрового моста в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Обнажённую девушку с яркими цветными волосами заметили сегодня возле ТРК "Питерлэнд". Полицейские попытались задержать её на мосту, но дама была не готова сдаться правоохранителям и прыгнула с почти 20-метровой высоты в воду. Приземлилась она успешно, доплыла до берега, где её уже ждали сотрудники органов. Непослушную "экстремалку" увезли в отделение.

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Ранее Life.ru сообщал, что полиция Краснодара начала проверку после того, как в соцсетях завирусилось видео с голыми танцами двух девушек прямо на улице. В МВД России отметили, что за такие развлечения им грозит наказание за мелкое хулиганство.

Обложка ©

Telegram / Mash на Мойке

Александра Мышляева
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