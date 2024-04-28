В Петербурге голая девушка прыгнула c 19-метрового моста, убегая от полиции
В Петербурге голая девушка прыгнула в воду с 19-метрового Яхтенного моста. Так она хотела убежать от задержавших её полицейских, сообщает "Mash на Мойке", публикуя кадры из Северной столицы.
Голая девушка, убегая от полиции, прыгнула c 19-метрового моста в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Обнажённую девушку с яркими цветными волосами заметили сегодня возле ТРК "Питерлэнд". Полицейские попытались задержать её на мосту, но дама была не готова сдаться правоохранителям и прыгнула с почти 20-метровой высоты в воду. Приземлилась она успешно, доплыла до берега, где её уже ждали сотрудники органов. Непослушную "экстремалку" увезли в отделение.
Ранее Life.ru сообщал, что полиция Краснодара начала проверку после того, как в соцсетях завирусилось видео с голыми танцами двух девушек прямо на улице. В МВД России отметили, что за такие развлечения им грозит наказание за мелкое хулиганство.
Telegram / Mash на Мойке