В Краснодаре две подруги устроили голые танцы прямо на дороге

Полиция Краснодара начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео с голыми танцами двух девушек прямо на улице. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, дамам грозит наказание за мелкое хулиганство.

По данным SHOT, инцидент произошёл на улице Суворова, рядом с ночным клубом "Центральная база". К слову, местные жители регулярно жалуются, что в этом районе постоянно происходят различные непотребства. На кадрах одна из девушек абсолютно обнажённая выходит из автомобиля на дорогу и начинает позировать рядом с проезжающими мимо машинами. Её подруга же стоит в одних трусах и смеётся. Видеозапись делает мужчина, его голос слышен за кадром. Сейчас к поискам девушек из ролика уже подключилась полиция.