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1 апреля, 11:55

В Краснодаре две подруги устроили голые танцы прямо на дороге

Полиция Краснодара начала проверку после видео с голыми танцами девушек у клуба

Полиция Краснодара начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео с голыми танцами двух девушек прямо на улице. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, дамам грозит наказание за мелкое хулиганство.

В Краснодаре две подруги устроили голые танцы возле ночного клуба. Видео © Telegram / Полиция Краснодара

По данным SHOT, инцидент произошёл на улице Суворова, рядом с ночным клубом "Центральная база". К слову, местные жители регулярно жалуются, что в этом районе постоянно происходят различные непотребства. На кадрах одна из девушек абсолютно обнажённая выходит из автомобиля на дорогу и начинает позировать рядом с проезжающими мимо машинами. Её подруга же стоит в одних трусах и смеётся. Видеозапись делает мужчина, его голос слышен за кадром. Сейчас к поискам девушек из ролика уже подключилась полиция.

"За допущенные действия женщинам грозит административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), предусматривающей максимальное наказание в виде ареста сроком до 15 суток", — говорится в сообщении МВД.

Ранее Life.ru писал, что жительница Кирова разгромила пункт выдачи заказов Wildberries и прямо там уснула голышом. На месте преступления хулиганку, спящую в одних трусах, застал курьер, прибывший туда утром по работе.

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Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Полиция Краснодара

Наталья Исакова
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