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Прыгнувшая с моста в Петербурге голая девушка избежала штрафа

30 апреля, 16:00
Голая девушка в Петербурге. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Голая девушка в Петербурге. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Полиция не стала арестовывать или штрафовать девушку, которая нагишом прогуливалась по Санкт-Петербургу, а затем спрыгнула с моста. Об этом пишет портал 78.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

По данным полиции, девушка находилась в момент инцидента под действием психотропных веществ, поэтому её отвезли в больницу, где она проходит реабилитацию.

Момент прыжка голой девушки с Яхтенного моста в Петербурге попал на видео
Момент прыжка голой девушки с Яхтенного моста в Петербурге попал на видео

Напомним, 28 апреля обнажённая девушка прыгнула в воду с 19-метрового Яхтенного моста в Петербурге. Так она хотела убежать от полицейских, пытавшихся её задержать. Нарушительница не получила травм и смогла самостоятельно выбраться на берег, где её забрали правоохранители.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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