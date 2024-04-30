Прыгнувшая с моста в Петербурге голая девушка избежала штрафа 30 апреля, 16:00 Голая девушка в Петербурге. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Полиция не стала арестовывать или штрафовать девушку, которая нагишом прогуливалась по Санкт-Петербургу, а затем спрыгнула с моста. Об этом пишет портал 78.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

По данным полиции, девушка находилась в момент инцидента под действием психотропных веществ, поэтому её отвезли в больницу, где она проходит реабилитацию.

Напомним, 28 апреля обнажённая девушка прыгнула в воду с 19-метрового Яхтенного моста в Петербурге. Так она хотела убежать от полицейских, пытавшихся её задержать. Нарушительница не получила травм и смогла самостоятельно выбраться на берег, где её забрали правоохранители.

Авторы Татьяна Миссуми