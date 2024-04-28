Момент прыжка голой девушки с Яхтенного моста в Петербурге попал на видео
Прыжок голой девушки с Яхтенного моста в Петербурге сняли камеры видеонаблюдения. Кадры с необычным перформансом опубликовал "Mash на Мойке".
Момент с прыжком голой женщины с моста. Видео © Telegram / Mash на Мойке
На видео с девушкой, идущей нагишом по проезжей части, поравнялся полицейский автомобиль. Как только дверь машины приоткрылась, она перешла на бег и направилась в сторону ограждения, откуда без колебаний спрыгнула.
Напомним, Life.ru уже рассказывал о девушке без одежды, которая наделала шума в Петербурге. Убегая от полиции, она спрыгнула с 19-метрового моста. Нырок прошёл успешно, а экстравагантная дама благополучно добралась до берега, где её ждали мужчины в погонах.
Telegram / Mash на Мойке