В Челябинске забрали в психушку голого мужчину, бросавшегося на людей
Мужчину, который вечером 15 мая бегал голый в центре Челябинска и бросался на людей, врачи увезли в психоневрологическое медучреждение. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД России.
Голый мужчина, бросавшийся на людей в центре Челябинска. Фото © VK / ЧП | ДТП Челябинск
"В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в центре города находится мужчина, который ведёт себя неадекватно. Мужчина был задержан на улице Лесопарковой экипажем мотовзвода Госавтоинспекции и передан прибывшим врачам для помещения его в психоневрологическое медучреждение", — рассказали URA.ru в пресс-службе ведомства.
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