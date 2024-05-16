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16 мая, 19:17

В Челябинске забрали в психушку голого мужчину, бросавшегося на людей

Мужчину, который вечером 15 мая бегал голый в центре Челябинска и бросался на людей, врачи увезли в психоневрологическое медучреждение. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД России.

Голый мужчина, бросавшийся на людей в центре Челябинска. Фото © VK / ЧП | ДТП Челябинск

Голый мужчина, бросавшийся на людей в центре Челябинска. Фото © VK / ЧП | ДТП Челябинск

"В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в центре города находится мужчина, который ведёт себя неадекватно. Мужчина был задержан на улице Лесопарковой экипажем мотовзвода Госавтоинспекции и передан прибывшим врачам для помещения его в психоневрологическое медучреждение", — рассказали URA.ru в пресс-службе ведомства.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Евгения Мосс
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