В Челябинске забрали в психушку голого мужчину, бросавшегося на людей

Мужчину, который вечером 15 мая бегал голый в центре Челябинска и бросался на людей, врачи увезли в психоневрологическое медучреждение. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД России.

Голый мужчина, бросавшийся на людей в центре Челябинска. Фото © VK / ЧП | ДТП Челябинск

"В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в центре города находится мужчина, который ведёт себя неадекватно. Мужчина был задержан на улице Лесопарковой экипажем мотовзвода Госавтоинспекции и передан прибывшим врачам для помещения его в психоневрологическое медучреждение", — рассказали URA.ru в пресс-службе ведомства.