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15 мая, 12:54

Самарская модель устроила голую фотосессию на могиле, ополчив против себя всё село

Самарская модель устроила голую фотосессию на могиле возлюбленного

В Самарской области модель устроила на кладбище голую фотосессию, и теперь местные жители её боятся и просят не пускать в село. По данным SHOT, народный гнев вызвала 34-летняя жительница Богатовского района, которая недавно выбрала для съёмок, мягко говоря, нетипичную локацию — могилу друга, которого любила в юности.

Модель из Самарской области, устроившая скандал из-за голой фотосессии на кладбище. Фото © SHOT

Модель из Самарской области, устроившая скандал из-за голой фотосессии на кладбище. Фото © SHOT

Как только фото и видео появились в Сети, сельчане начали угрожать девушке, а в гости к ней даже пришли сотрудники полиции. После профилактической беседы модель удалила снимки. Несмотря на это, для местных она по-прежнему "маньячка и извращенка". Те признаются, что хотят изолировать соседку.

  • Модель из Самарской области, устроившая скандал из-за голой фотосессии на кладбище. Фото © SHOT
    Модель из Самарской области, устроившая скандал из-за голой фотосессии на кладбище. Фото © SHOT
  • Модель из Самарской области, устроившая скандал из-за голой фотосессии на кладбище. Фото © SHOT
    Модель из Самарской области, устроившая скандал из-за голой фотосессии на кладбище. Фото © SHOT

Модель из Самарской области, устроившая скандал из-за голой фотосессии на кладбище. Фото © SHOT

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В беседе с телеграм-каналом девушка заявила, что лишь хотела "напитаться энергией природы". Что касается села, то оно "доводит её до ручки".

Модель из Самарской области, устроившая скандал из-за голой фотосессии на кладбище. Фото © SHOT

Модель из Самарской области, устроившая скандал из-за голой фотосессии на кладбище. Фото © SHOT

Ранее полиция задержала другую любительницу духовных практик на кладбище — Дьявл Успешную, ранее носившую имя Наталья. В частности, она занимается йогой и медитацией в окружении могил. Однако задержали её за оскорбление правоохранителя в Москве.

Семиклассница прогулялась по кладбищу в Отрадном с могильным крестом в руках
Семиклассница прогулялась по кладбищу в Отрадном с могильным крестом в руках
Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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