Самарская модель устроила голую фотосессию на могиле, ополчив против себя всё село

В Самарской области модель устроила на кладбище голую фотосессию, и теперь местные жители её боятся и просят не пускать в село. По данным SHOT, народный гнев вызвала 34-летняя жительница Богатовского района, которая недавно выбрала для съёмок, мягко говоря, нетипичную локацию — могилу друга, которого любила в юности.

Модель из Самарской области, устроившая скандал из-за голой фотосессии на кладбище. Фото © SHOT

Как только фото и видео появились в Сети, сельчане начали угрожать девушке, а в гости к ней даже пришли сотрудники полиции. После профилактической беседы модель удалила снимки. Несмотря на это, для местных она по-прежнему "маньячка и извращенка". Те признаются, что хотят изолировать соседку.





В беседе с телеграм-каналом девушка заявила, что лишь хотела "напитаться энергией природы". Что касается села, то оно "доводит её до ручки".

Модель из Самарской области, устроившая скандал из-за голой фотосессии на кладбище. Фото © SHOT