Медитирующую на кладбищах россиянку по имени Дьявл задержали за оскорбление полицейского
В Ивановской области задержали женщину по имени Дьявл, оскорбившую полицейского
Дьявл Успешная, задержанная в Ивановской области. Обложка © SHOT
В Ивановской области задержали 30-летнюю женщину, находившуюся в федеральном розыске. По данным SHOT, за день до этого Дьявл Успешная, ранее известная как Наталья, оскорбила патрульного инспектора в московском районе Хорошёво-Мнёвники, после чего бросилась в бега. Взяли "дьяволицу", когда она ехала в автобусе по Лежневскому району.
Возбуждено уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти", Успешной грозит штраф до 40 тысяч рублей или до года исправительных работ. Судя по социальным сетям девушки, она позиционирует себя как сыроедку, отвергающую пластиковые пакеты. Также она занимается йогой и медитацией на кладбищах.
Ранее Life.ru житель Владивостока перебрал с горячительными напитками и в прямом эфире обрушился с оскорблениями на Россию и cиловиков. Его оперативно задержали и оштрафовали на солидную сумму.