В СК заинтересовались мужчиной, снявшим, как "кормит грудью" сына-инвалида по имени Иисус
СК проверит мужчину из Тюменской области, "кормившего грудью" сына на видео
Сулейман Полещук, назвавший своего сына Иисусом и подозреваемый в противоправных действия против ребёнка. Обложка © t.me / Бладсикер 2.0
Мужчина из Тюменской области опубликовал в социальных сетях видео, где имитирует кормление грудью своего новорождённого сына-инвалида, которого назвал Иисусом, а также самостоятельно перерезает ему пуповину. К проверке ситуации приступил СК РФ по региону, о чём сообщается в телеграм-канале ведомства.
"В социальных медиа опубликован видеоролик, на котором мужчина совершает противоправные действия в отношении новорождённого ребёнка. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка", — сказано в публикации.
А весной этого года стало известно о смерти двухлетней дочери супругов-сыроедов. Сначала у девочки появились симптомы простуды, однако родители не стали обращаться к врачам, а ошибочно подумали, что могут справиться с недугом. В итоге через два дня ребёнок, которого не кормили нормальной пищей, скончался. После смерти родители-душегубы развеяли прах малышки на видео и воззвали к её реинкарнации, написав стихотворение.