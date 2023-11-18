В СК заинтересовались мужчиной, снявшим, как "кормит грудью" сына-инвалида по имени Иисус

Мужчина из Тюменской области опубликовал в социальных сетях видео, где имитирует кормление грудью своего новорождённого сына-инвалида, которого назвал Иисусом, а также самостоятельно перерезает ему пуповину. К проверке ситуации приступил СК РФ по региону, о чём сообщается в телеграм-канале ведомства.