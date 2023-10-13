После смерти дочери родители-сыроеды из Красноярска развеяли прах и призвали её к возрождению

Родители-сыроеды Жителевы, чья дочь погибла в двухлетнем возрасте из-за неправильного питания и отсутствия квалифицированной медицинской помощи, развеяли прах малышки, снимая это на видео, воззвали к реинкарнации и написали в её честь строки. Об этом сообщает SHOT.

Семья Жителевых развеивает прах умершей двухлетней дочки. Видео © t.me / SHOT

"Смерть — твоя мать. Возродись через неё. Секс, роды и смерть — это всегда порталы в запредельное, неизвестность… Сердце… В пик солнечного затмения — 20 апреля — я и Денис стали родителями Ангела. Умерла Маночка. Самая младшая доча. История этого перехода дикая, полна магии, и, возможно, читая, трудно поверить", — так звучит их тризна по погибшей дочери.

Мать умершей малышки и ещё двух девочек зовёт себя Dj Света жизнь. Она позиционирует себя как женского проводника в мир свободы и мягкости и проводит занятия по Ecstatic dance в Красноярске, а ещё учит прогревать вагину по технологии "Йони стим". После гибели двухгодовалой дочки её образ жизни и мировоззрение никак не поменялись. Женщина по-прежнему берёт энергию из воздуха, воды и растительной пищи.

Её супруг Денис ведёт бизнес по производству "живых" масел. Семья получила на развитие своего дела субсидию порядка 500 тысяч рублей от государства. И Денис, и Света исключили из семейного рациона пищу животного происхождения и не позволяли трём малолетним дочкам полноценно питаться. Кроме того, они не водили детей в больницы, а роды погибшей девочки проходили в ванной.