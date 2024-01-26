Пьяный приморец в прямом эфире оскорбил РФ, поддержал Украину и теперь рискует отправиться в зону СВО

Приморец оскорбил Россию и сотрудников ФСБ и теперь рискует отправиться в зону проведения спецоперации. По данным SHOT, 27-летний житель Владивостока перебрал с алкоголем и решил запустить прямую трансляцию. Перед камерой он не стеснялся в выражениях и, помимо прочего, яростно поддержал Украину, выкрикивая националистические лозунги.

Извинения оскорбившего военных и силовиков жителя Владивостока. Видео © SHOT

Товарищи советовали мужчине остановиться, но он их не послушал. Уже через несколько часов он, протрезвевший, публично приносил извинения.

"Приношу извинения за видеоролик, в котором неуважительно отнёсся к Вооружённым силам Российской Федерации, за что искренне раскаиваюсь и приношу свои извинения всем военнослужащим, сотрудникам Федеральной службы безопасности, сотрудникам, органам и гражданам за своё недостойное поведения. Искренне раскаиваюсь", — сказал задержанный.

Жалобное признание помогло мужчине отделаться лишь административкой. Суд назначил ему штраф в размере 90 тысяч рублей. При этом военкомы Приморского края в данный момент решают вопрос об отправке мужчины на СВО.