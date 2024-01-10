Адвокат лишившегося кудрей Шарлота рассказал о тяготах певца в СИЗО

Находящийся в СИЗО скандально известный певец Шарлот извинился перед Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, так как чувствует вину перед Россией. Как отметил адвокат музыканта Алексей Лапузин, исполнитель попросил прощения у многих, в том числе у президента РФ Владимира Путина.

"Эдуард Шарлот извинился перед Патриархом Московским и всея Руси [Кириллом], а также принёс извинения большому количеству лиц, в том числе и президенту России Владимиру Путину. Никто его никоим образом не убеждал в необходимости извинений. Желание искупить вину, как он пояснял, и сподвигло его вернуться на родину", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Лапузин посетовал, что защита призывала изменить меру пресечения на домашний арест, залог или запрет действий, однако, несмотря на раскаяние, суд постановил оставить Шарлота под стражей. Адвокат намерен обжаловать данное решение. Тем более что музыканту нелегко находиться в СИЗО.