Адвокат лишившегося кудрей Шарлота рассказал о тяготах певца в СИЗО
Адвокат Лапузин: Певец Шарлот извинился перед многими, в том числе перед Путиным
Шарлот до и после изменения причёски. Коллаж © LIFE. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sharl.ot / SHOT
Находящийся в СИЗО скандально известный певец Шарлот извинился перед Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, так как чувствует вину перед Россией. Как отметил адвокат музыканта Алексей Лапузин, исполнитель попросил прощения у многих, в том числе у президента РФ Владимира Путина.
"Эдуард Шарлот извинился перед Патриархом Московским и всея Руси [Кириллом], а также принёс извинения большому количеству лиц, в том числе и президенту России Владимиру Путину. Никто его никоим образом не убеждал в необходимости извинений. Желание искупить вину, как он пояснял, и сподвигло его вернуться на родину", — сказал он в беседе с телеканалом "360".
Лапузин посетовал, что защита призывала изменить меру пресечения на домашний арест, залог или запрет действий, однако, несмотря на раскаяние, суд постановил оставить Шарлота под стражей. Адвокат намерен обжаловать данное решение. Тем более что музыканту нелегко находиться в СИЗО.
"Ему действительно сложно находиться в местах ограничения его свободы, в местах содержания лиц под стражей. Но он держится, держится как мужчина", — считает адвокат.
Как сообщал Лайф, Эдуард Шарлот попал под внимание правоохранителей после ряда провокационных антироссийских заявлений и акции с публичным сожжением своего российского паспорта. Певец заявлял, что не считает себя гражданином РФ и хочет переехать в Киев. Тем не менее уже 22 ноября Шарлот прилетел в петербургский аэропорт Пулково, где был задержан. Кировский районный суд Самары отправил артиста в СИЗО до 24 января, на данный момент против него возбуждено четыре уголовных дела. По словам отца Эдуарда, тот написал покаянное письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. 10 января суд отклонил апелляцию певца об изменении меры пресечения.