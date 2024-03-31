Регион

Уведомления отключены

31 марта, 13:44

Семиклассница прогулялась по кладбищу в Отрадном с могильным крестом в руках

В Отрадном Ленинградской области 13-летняя школьница устроила прогулку по кладбищу, прихватив могильный крест в качестве аксессуара. Разлетевшееся по Сети видео привлекло внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая пообещала привлечь правоохранителей, чтобы разобраться в ситуации.

Семиклассница гуляет по кладбищу с могильным крестом. Видео © Mash на Мойке

На видео узнали 13-летнюю ученицу местной школы. Через несколько дней она отметит свой 14-й день рождения, вступив в возраст частичной уголовной ответственности. В её прогулке проглядываются признаки статьи о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Родители девочки заверяют, что крест она подобрала на свалке и ей захотелось сделать необычные фотографии с ним, пишет "Mash на Мойке".

В Казани внедорожник провалился сквозь землю у кладбища
В Казани внедорожник провалился сквозь землю у кладбища

Ранее стало известно, что медитирующую на кладбищах россиянку по имени Дьявл задержали за оскорбление полицейского в Ивановской области.

Обложка ©

Telegram / Mash на Мойке

Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров